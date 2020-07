[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회는 10일 제291회 임시회 제3차 본회의에서 제8대 후반기 행정자치·환경복지·산업건설·교육문화위원장 등 4명의 상임위원장을 선출했다고 밝혔다.

행정자치위원장에는 이홍일 의원, 환경복지위원장은 신수정 의원, 산업건설위원장에는 이정환 의원, 교육문화위원장에는 김나윤 의원이 각각 선출됐다.

시의회는 의회운영위원을 추천받았으며 김학실·최영환·박미정·장연주·김익주·장재성·정무창·황현택 의원을 의회운영위원으로 선임·의결했다.

의회운영위원장은 이날 오후 6시까지 후보자 등록을 마감하고 오는 15일 제4차 본회의에서 선출하면 후반기 의장단과 상임위원장단 구성을 마무리 짓는다.

