[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 고 박원순 서울시장의 갑작스러운 비보에 대해 "그렇게 허망하게 갈걸 뭐 할라고 아웅다웅 살았나"며 애도를 표했다.

홍 전 대표는 10일 페이스북에 "더이상 고인의 명예가 실추되는 일이 없었으면 한다"며 이같이 말했다.

그는 "고향 경남 창녕 후배이지만 고시는 2년 선배였던 탓에 웃으며 선후배 논쟁을 하면서 허물없이 지냈지만 서로의 생각이 달라 늘 다른 길을 걸어 왔다"며 그간의 인연을 회상했다.

홍 전 대표는 "차기 대선이 창녕군수 선거가 될수도 있다는 세간의 농담이 있기도 했고 최근 활발한 대선 행보를 고무적으로 쳐다 보기도 했다"며 "그런데 허망하게 갔다. 편안하게 영면하라"며 애도했다.

