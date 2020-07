인콘, 마스크 토탈 솔루션 플랫폼 선보여…브랜드마스크 시장 공략

[아시아경제 박형수 기자] 인콘 인콘 083640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,075 전일대비 10 등락률 -0.92% 거래량 3,329,226 전일가 1,085 2020.07.10 09:17 장중(20분지연) close 이 최근 400억원 규모의 마스크 관련 매출 계약을 체결한 데 이어 마스크 종합 솔루션 플랫폼을 선보이며 마스크 사업을 확대한다. 관계사 골드퍼시픽의 패션브랜드 ‘호재(HOZE)’와 협업해 홈쇼핑, 온·오프라인 등 다양한 채널에서 브랜드 마스크 사업을 추진한다.

인콘은 마스크 산업 전반에 걸친 토탈 솔루션 플랫폼 'M-플래닛'을 신규 론칭해 마스크 시장에 본격적으로 진입한다고 10일 밝혔다.

M-플래닛은 시중에 안정적인 마스크 공급을 위해 마스크 사업과 관련한 ▲비즈니스 컨설팅 ▲생산설비 도입 ▲필터와 원부자재 납품 ▲마케팅 및 판매를 제공하는 토탈 서비스 플랫폼이다.

인콘은 M-플래닛을 통해 마스크 생산과 판매에 필요한 식품의약품안전처 인허가 절차에 대한 전반적인 컨설팅 서비스를 제공한다. 인콘이 보유한 국내외 네트워크를 활용해 마스크 생산설비뿐 아니라 MB 필터 등 마스크 생산에 필요한 원부자재도 안정적으로 공급할 계획이다.

중국산 마스크에 대한 불신이 이어지는 가운데 한국산 마스크에 대한 수요가 급증하고 있다. 안정적인 수요 증가를 기반으로 급성장 중인 마스크 시장에서 인콘은 M-플래닛을 통해 다른 마스크 업체들과 차별화된 경쟁력을 바탕으로 마스크 산업 전반으로 사업 영역을 확대해 나갈 예정이다.

인콘 관계자는 "국내 마스크 업체들 가운데 상당수가 중국산 설비 불량으로 양산에 차질을 빚고 있다"며 "인콘은 국내 설비 자동화 업체와 제휴해 마스크 설비 국산화 및 생산 현장의 업계의 어려움을 적극적으로 해소할 것"이라고 말했다.

이어 "인콘은 마스크 제조에 필요한 원부자재의 안정적인 유통망은 이미 확보했다"며 "계열사의 패션브랜드와 콜라보를 통해 브랜드 마스크를 기반으로 국내외 마스크 시장에 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 덧붙였다.

인콘은 지난 6월 MB 필터 등 원부자재 공급과 이달 보건용 KF마스크 공급 계약을 통해 작년 회사 전체 매출액의 131.33%에 달하는 404억원 규모의 마스크 관련 누적 판매계약을 체결했다. 지난달 섬유소재분석시험연구원(FITI)로부터 MB필터에 대해 97%의 분진 포집 효율로 KF용 보건 마스크 사용에 적합한 성능을 인정받았다.

