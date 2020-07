김남국 "노영민 부적절…여야 모두 당장 부동산 전화걸라"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 김남국 더불어민주당 의원이 7일 충북 청주 소유의 아파트만 매각하고 서울 강남 소재의 아파트는 남기기로 한 노영민 대통령 비서실장을 향해 "지역구 주민들에게 미안한 마음을 가져야 한다"고 비판의 목소리를 높였다.

김 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 곽상도 미래통합당 의원의 부동산 수익을 비판하면서 "(노 실장도) 같은 잣대에서 본다면 매우 부적절한 행동"이라고 비판했다.

이어 "많은 국민들은 정부의 고위공직자나 국회의원들이 다주택자여서 말은 부동산정책, 집값 잡는다고 이야기해놓고 실제 그런 의지가 있느냐는 비판을 많이 한다"며 "그래서 이번에 확실하게 보여줄 필요가 있다. 거기에는 여야가 따로 없다"고 지적했다.

그러면서 "당장 팔 수 있으면 파는 게 맞다"며 "(당에서 제시한 기준) 2년이라고 하는 기간까지 사실 기다릴 필요가 있나 생각이 든다"고 지적했다. 앞서 민주당은 지난 21대 총선에서 출마자들의 당선 후 2년내 다주택 처분 서약을 받은 바 있다.

김 의원은 곽 의원에 대해서도 "재건축 아파트를 계속해서 보유하고 있었고 최근 5년 사이에 거의 10억 원 이상 실거래가로 수익을 보고 있는 것 같다"며 "이것은 국회의원, 공직자로서 적절하지 않다고 본다"고 지적했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서도 "여야 국회의원과 고위공무원 오늘 당장 인근 부동산에 전화 걸자"며 "지금 집값 안정과 '부동산 정책'에 대한 국민의 신뢰를 회복하는 것은 정말 긴급하고 절박한 당장의 과제"라고 강조했다.

이어 "거래가 잠겨서 매도하고 싶어도 매도가 안 된다는 등등의 핑계를 들어줄 틈도 이제 없다. 급매로 내놓으면 다 시장에서 소화된다. 급급매도 있다"라며 "많이 올라서 큰 손해도 아닐 거라 생각된다. 시세대로 팔라고 하니까 매도가 잘 안 되는 것 아니겠나"라고 거듭 촉구했다.

그는 "고위공직자가 부동산 판다고 집값이 떨어지겠나. 당연히 꿈쩍도 안 하겠지만 정부의 부동산 정책에 대한 확실한 시그널을 시장에 줄 수 있다"며 "부동산 정책에 있어서만큼은 '여기가 북한이냐'는 말이 나올 정도로 더 확실하게 때려잡아야 한다"고 강조했다.

