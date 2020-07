▲김장오씨 별세, 이동찬(대한상공회의소 샌드박스지원팀 대리)씨 장인상, 김미진씨 부친상 = 4일 오전 3시30분, 서울시 동작구 중앙대병원 장례식장 8호실, 발인 6일 오전 8시, 02-860-3500.

