버버리X켄달제너, 몽클레르X컨버스[스타일新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 오늘은 다양하고 독특한 콜라보로 새로운 컬렉션을 선보이고 있는 패션 브랜드를 알아본다. ▶'버버리'와 '켄달제너'가 협업해 서머 컬렉션을 출시한다. ▶'몽클레르'가 컨버스 등 다양한 브랜드와 협업해 새로운 컬렉션을 공개한다.

버버리 X 켄달제너 TB 서머 모노그램 컬렉션 출시

버버리 TB 서머 모노그램 캠페인 이미지 ? Courtesy of Burberry / Kendall. 사진=버버리.

영국 패션 브랜드 버버리가 세계적인 모델 켄달 제너와 함께한 광고 캠페인을 통해 TB 서머 모노그램 컬렉션을 선보인다.

캠페인은 실생활 속 켄달 제너의 캡처에 CGI 기술을 혼합함으로서 현실 세계에서 판타지 세계로 향하는 여정을 그려낸다. 특히, 공개된 캠페인 영상에서 오랜 디지털 혁신 리더십이 돋보이는데, 스케이트 공원과 수영장에서 영감을 얻은 기하학적인 세계를 CGI 기술로 구현하였다. 여름의 자유로움과 긍정적인 힘을 표현하는 캠페인에서 켄달 제너는 TB 썸머 모노그램 컬렉션의 여성복과 남성복 모두를 선보이며, 네 명의 독특한 캐릭터로 변신한다. 영상에서는 그녀가 집에서 컴퓨터로 직접 촬영한 여러 장의 사진이 함께 공개 되어 더욱 눈길을 끈다.

새로운 버버리 TB 서머 모노그램은 지난 1일부터 버버리 전 세계 일부 매장과 공식 온라인 스토어에서 구매 가능하며, 국내에서는 청담 플래그십 매장과 한국에서는 버버리 서울 플래그십과 신세계백화점 강남점 및 센텀, 광주, 대구점 에서 만나볼 수 있다. 더불어, 버버리와 글로벌 파트너십을 맺은 온라인 패션 리테일러 파페치에서도 오는 8일부터 구매 가능하다.

한편, 버버리는 이번 모노그램 컬렉션의 출시와 함께 TB 서머 모노그램 플레이리스트를 스포티파이를 통해 공개하였으며, 새 컬렉션의 세계를 담은 멀티플레이어 게임인 ‘B 서프’ 온라인 게임의 출시도 함께 알렸다.

몽클레르 지니어스 2020, ‘7 몽클레르 프래그먼트’ 컬렉션 7월 론칭!

몽클레르가 몽클레르 지니어스 2020(Moncler Genius 2020) 컬렉션 ‘7 몽클레르 프래그먼트’를 공개한다.

올해로 세 번째를 맞이하는 몽클레르 지니어스는 개인의 창조성을 표출할 수 있게끔 하는 새로운 소통 방식을 비롯하여, 새로운 지평과 색다른 영역들을 계속해서 탐색하며 진화해나간다.

이번 ‘7 몽클레르 프래그먼트’ 컬렉션은 빈티지, 밀리터리 그리고 도시적이고 테크니컬한 요소들을 프래그먼트만의 독특한 감성으로 비틀어 특별함을 선사하며 다양한 협업 또한 만나볼 수 있다.

영국 가죽 전문 브랜드 루이스 레더(Lewis Leathers)와 함께 그들의 대표적인 바이커 재킷의 새로운 버전을 고안해냈으며, 나일론 라케 소재의 바이커 재킷도 함께 빼놓지 않았다.

컨버스(Converse)와의 협업으로 탄생한 척 70은 블랙과 화이트, 두 가지 색상으로 출시될 예정이다.

이번 ‘7 몽클레르 프래그먼트’ 컬렉션은 지난 2일부터 몽클레르 서울 플래그십 스토어를 포함한 일부 백화점 입점 부티크에서 전개, 컨버스 척 70은 8월에 만나볼 수 있다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr