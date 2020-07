정의용 외교안보특보 내정자 "한반도 평화 프로세스 반드시 성공"

청와대 국가안보실장에서 물러나 외교안보특보 역할…서훈 국정원장 높이 평가한 점도 눈길

[아시아경제 류정민 기자] 정의용 청와대 국가안보실장은 3일 기자들과 만나 "현재 한반도 상황이 어렵기는 하지만 그동안 남북미 3국 정상이 쌓은 신뢰를 바탕으로 한반도 평화 프로세스가 반드시 성공할 것이라 믿는다"고 말했다.

그는 국가안보실장 자리에서 물러났지만 대통령 외교안보특보로 자리를 옮겨 문재인 대통령을 계속 보좌하게 됐다.

정 실장은 "국가안보실장직에서 물러난다. 지난 3년간 많은 도움을 준 것에 감사드린다"면서 "안보실장으로 재직하며 겪은 일에 대해 하고 싶은 얘기들이 있지만, 아직 시기가 아니라고 생각한다"고 말했다.

정 실장은 국가안보실장으로 내정된 서훈 국가정보원장에 대해 "문 대통령의 대선 후보 시절부터 외교안보 정책에서 중추적 역할을 한 분"이라며 "문 대통령을 보좌해 한반도 평화프로세스를 성공적으로 이끌 최적임자"라고 평가했다.

