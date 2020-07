[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 2일 보성군 득량면 해평리 애플 수박 농가에 출하를 앞둔 애플 수박이 주렁주렁 열려있다.

애플수박은 일반 수박에 비해 크기가 4분의 1 수준이며, 껍질이 사과처럼 얇고 당도가 높아 1~2인 가구를 겨냥한 신개념 수박이다.

호남취재본부 박용철 기자 hjkl9101@asiae.co.kr