[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군은 제24대 부군수에 김영신 전남도 대변인이 1일자로 부임했다고 밝혔다.

군은 코로나19 상황을 고려해 감염 예방 및 확산방지를 위해 별도의 이·취임식 없이 최형식 담양군수와 간부공무원들이 참여한 가운데 취임인사로 대체했다.

용면 출신인 김 부군수는 지난 1985년 9급 공채로 공직생활을 시작, 전남도에서 총무과장, 행정지원과장, 농식품유통과장, 대변인 등을 거쳤다.

이날 부임신고를 시작으로 사무인계인수서에 서명해 부군수로서의 일정을 시작했다.

김영신 부군수는 “부군수라는 직책을 맡아 고향발전에 무거운 책임감을 느낀다”며 “모두가 잘사는 행복도시 담양 건설에 이바지하겠다”고 말했다.

