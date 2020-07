20년간 수소기업 1000개 육성…"수소전용 RPS 도입검토"

정세균 국무총리 주재 제1차 수소경제위원회 개최

2040년까지 전문기업 1000개 육성

"재생에너지와 별도의 RPS 도입 중·장기 검토"

3기 신도시 중 2곳 내외를 수소 도시로 추가 조성

2030년까지 수소차 85만대, 수소충전소 660기 확충

[아시아경제 문채석 기자]대한민국을 수소 강국으로 만들기 위해 정부는 20년 안에 수소전문기업 1000개를 키우겠다고 선언했다. 태양광, 풍력 같은 재생에너지와 연계한 정책도 마련한다. 그동안 해온 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS)가 아닌 '수소 전용' RPS 제도 신설을 중장기적으로 검토·추진한다. 3기 신도시 중 두 곳 내외를 '수소 도시'로 추가 조성하겠다고 한 점도 눈에 띈다.

정부는 1일 수소경제위원회를 출범하고 위원장인 정세균 국무총리 주재로 일산 킨텍스에서 제1차 수소경제위원회를 열었다. 정 총리를 비롯해 산업통상자원부, 기획재정부, 환경부 등 주무 부처의 장관과 정의선 현대자동차그룹 수석부회장, 이치윤 덕양 대표이사 회장, 채희봉 한국가스공사 사장 등 민간 인사가 참석했다.

이날 출범한 위원회는 8개 관계부처 장관(간사=산업부)과 산업계·학계·시민단체 등 분야별 전문가로 구성된 대한민국 수소경제 컨트롤타워다. 지난 2월에 제정한 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'(수소경제법)에 따라 주요 정책을 수립·추진한다.

정 총리는 이날 위원회 개최 전 글로벌 수소기업 CEO 협의체인 수소위원회 의장인 정 부회장을 비롯해 문일 연세대 교수 등 11명의 위원회 민간위원에게 위촉장을 수여했다.

제1회 위원회는 6개의 안건을 심의·의결했다.

먼저 산업부가 '수소산업 생태계 경쟁력 강화방안'을 마련했다. 핵심은 오는 2030년까지 500개, 2040년까지 1000개의 수소 전문기업 육성이다.

수소모빌리티, 연료전지, 액화수소, 수소충전소, 수전해 등 5대 분야에 '수소 소재·부품·장비 프로젝트'를 추진한다. 경상남도와 호남, 중부지방과 강원도 등 4대 권역별로 중규모 생산기지를 세운다. 오는 2025년까지 소규모 생산기지 40개를 구축한다.

그린수소 실증사업을 추진해 2030년까지 100MW급의 양산 체제를 갖춘다. 제주도 풍력, 새만금 태양광 같은 재생에너지와 연계해 정책을 시행한다.

눈에 띄는 점은 재생에너지와는 별도의 RPS 도입 등을 중·장기 검토·추진한다고 밝힌 것이다. 최근 태양광 신재생에너지 공급인증서(REC) 가격이 급락해 소규모 사업자들의 수익성 악화 문제가 심각해지고 있는 가운데 수소까지 이를 늘리기로 해 논란이 일 전망이다. 정부는 수요 창출을 위해 도입할 필요가 있으니 검토하겠다는 입장이다.

국토교통부가 3기 신도시 중 2곳 내외를 수소 도시로 조성한다고 밝힌 점도 눈길을 끈다. 울산시와 경기도 안산시, 전라북도 전주시·완주군, 강원도 삼척시 등 수소 시범도시에 3기 신도시를 추가한다는 구상이다. 공동주택 연료전지 발전, 수소충전소 및 수소버스 공급 등을 인프라를 늘린다. 정부가 밝힌 '그린 뉴딜'의 핵심인 인프라 구축과 이어지는 내용이다.

국내 최대 재생에너지 발전단지인 새만금에 '그린산단'을 조성하고 재생에너지 및 그린수소 실증사업을 한다. 내년부터 화물차 등 대량 수소차량 연료 보조금 제도를 도입한다. 오는 2023년부터 교통거점 내 대형 복합충전시설을 구축해 나갈 예정이다.

환경부는 2030년까지 수소차 85만대, 수소충전소 660기를 확충할 계획이라고 밝혔다. 단순히 차만 늘리는 게 아니라 충전소까지 제대로 갖춰야 세계적인 수소강국으로 클 수 있다고 판단했다.

대형화물차, 중장거리 버스 등 보급 차종을 확대한다. 구매 보조금 등 재정지원을 강화한다. 충전소 설치부지를 미리 확보한다. 충전소 구축 전 안전평가제-구축 후 진단 강화를 해 안전을 챙긴다.

블루·그린 충전소를 마련해 온실가스 배출을 최소화한다. 블루는 추출식 충전소에서 이산화탄소를 포집하고, 그린은 바이오가스와 재생에너지 등을 통해 온실가스를 줄이는 충전소다. 또 핵심부품 국산화, 검사 수수료 감면 등을 통해 경제성을 높인다.

수소산업 진흥은 수소융합얼라이언스추진단이 맡는다. 유통은 한국가스공사가, 안전은 한국가스안전공사가 각각 책임진다. 3개 전담기관은 전문인력 양성, 표준화, 가격 안정화, 공정한 유통체계 확립, 시설 안전기준 제정 등 위원회와 정부의 수소경제 활성화 정책을 뒷받침한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr