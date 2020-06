세종시, 소상공인 지원자금 60억원 추가 편성

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 하반기 추가경정을 통해 소상공인 지원자금 60억원을 추가 편성해 운용한다.

1일 시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응에 상반기 150억원을 지원한데 이어 하반기 추경에서 예산을 추가 확보해 지역 소상공인을 지원한다고 밝혔다.

지원대상은 세종 관내에 사업장을 두고 영업 중인 소상공인이며 충남신용보증재단을 통해 업체당 3000만원 이내로 대출을 지원받을 수 있다.

이때 시는 상환조건이 2년 거치에 일시상환인 경우 금융기관 대출금리에서 2%p, 1년 거치에 2년 균등상환일 경우 대출금리의 1.75%p를 각각 지원한다.

소상공인 지원자금 신청에 관한 기타 자세한 내용은 충남신용보증재단 공주지점과 천안지점을 통해 안내받을 수 있다.

김회산 시 기업지원과장은 “하반기 추가 자금지원이 지역 소상인의 경영상 애로를 완화하는 데 기여하길 기대한다”며 “시는 앞으로도 자금 수요 등을 모니터링 해 소상공인 경영난 해소에 적시 대응하겠다”고 말했다.

