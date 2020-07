스마트공장 전담 '코디네이터' 지원…제조분야 ICT 전문가

중소벤처기업부

정보통신기술

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 정보통신기술(ICT) 전문지식이 부족한 중소·중견 제조기업의 수요자 맞춤형 스마트공장 구축과 스마트화 역량 강화를 위해 '스마트공장 전담 코디네이터'를 지원한다고 1일 밝혔다.

스마트공장 전담 코디네이터는 지난달 초 전국 19개 제조혁신센터를 통해 318명을 선발했다. 스마트공장 관련 현장 경험과 기술을 보유하고 있는 제조분야 ICT 전문가들이다.

이들은 신청과제의 사업기획부터 진단과 사후관리까지 밀착 지원해 스마트공장 솔루션 활용도와 구축성과를 높이는 역할을 수행하게 된다.

스마트공장 전담 코디네이터는 2일부터 활동에 나선다. 애프터서비스 지원 등 스마트공장을 고도화하기 위한 다양한 컨설팅을 돕고 스마트공장의 지속적인 성과 확산에 앞장설 예정이다.

중기부는 2022년까지 스마트공장 3만개 보급을 추진하고 있다. 민관 협력으로 지난해까지 1만2660개를 보급했다. 올 한해 보급 목표는 5600개다.

박종학 중기부 제조혁신지원과 과장은 "코디네이터는 스마트공장 구축 내실화는 물론 기업의 멘토로서 다양한 현장 혁신 활동을 통해 기업의 스마트공장 만족도 제고에 기여할 것"이라며 "정부는 스마트 제조혁신을 위해 성과 중심의 스마트공장 보급에 정책 역량을 집중할 것이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr