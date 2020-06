추미애 '문민장관' 주장에 진중권 "문민총장 탄압하는 전두환 짓하면서"

추미애 "문민장관 지휘 무력화 시도에 당황...꺾이지 않겠다"



[아시아경제 김수완 기자] 진중권 전 동양대 교수가 30일 추미애 법무부 장관이 자신을 '문민장관'이라고 표현한 데 대해 "문민총장을 탄압하는 전두환 짓 하는 게 누구냐"며 강하게 비판했다. 앞서 전날 추 장관은 자신의 페이스북에 '검사 출신 장관'과 '문민장관'을 구별하며 윤석열 검찰총장을 언급한 바 있다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 추 장관을 향해 "군사정권 끝난 지가 30년이 넘었건만 '문민장관'은 또 뭔 소린지"라며 "'문민'이라는 말은 김영삼 정부 이후에 들어본 적이 없는 단어"라고 이같이 말했다.

이어 "추 장관은 아직도 군부독재랑 싸우는 모양"이라며 "민주화 운동을 하려면 그 시절에 했어야지. 그땐 열심히 고시 공부만 하더니 이제 와서 웬 군부독재 타령?"이라고 지적했다.

그러면서 윤 총장은 문재인 대통령이 임명했다는 사실을 강조했다. 그는 "(윤 총장은) 전두환이 아니라 문 대통령이 임명했다"며 "문민총장을 탄압하는 전두환 짓 하는 게 누군데"라고 일갈했다.

그는 또 "문민총장 탄압하는 독재장관 물러가라! 권력비리 은폐하는 흥신소장 자폭하라! 무능장관 방치하는 대통령은 각성하라!"고 외치며 "난 운동권 언저리에 있던 짬밥이 나온다"며 추 장관을 비꼬았다.

앞서 전날(29일) 추 장관은 자신의 페이스북을 통해 "통제되지 않는 권력(검찰)은 폭주기관차"라면서 "다시는 검찰과 법이 약자가 아닌 권력을 보호했던 과거로 돌아가지 못할 것이다. 그 선봉에 서겠다"고 했다.

이어 "검사 장관은 대검찰청과 방향이 같은 경우가 많다. 문민 장관은 국민을 보호하기 위해 강제수사와 별건수사, 인권침해를 시정하는 내용이 많다"고 주장했다.

특히 추 장관은 윤 총장을 겨냥해 "문민장관의 지휘는 새삼스럽고 처음이라는 듯, 건건이 지휘를 무력화하려는 시도에 당황스러울 때가 있지만 꺾이지 않겠다"고 강조했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr