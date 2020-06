광주시, 도시가스 소비자요금 동결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 내달 1일부터 적용되는 도시가스 소비자요금을 동결했다고 30일 밝혔다.

광주시는 회계법인 용역 결과 최저임금 인상률을 반영한 인건비, 고객센터수수료, 신규 배관투자비 등 전년 대비 인상 요인(5.47원/㎥, 6.55%)이 발생했지만 물가안정과 서민 및 소상공인 등 시민 생활비 부담을 줄이기 위해 이같이 결정했다.

이는 지난 3월 코로나19로부터 지역경제지키기 제2차 민생안정대책 발표에 따른 6대 공공요금(상수도, 하수도, 도시가스, 시내버스, 택시, 도시철도) 동결 등 민생경제 안정을 위한 조치다.

광주시는 2018년부터 도시가스 소비자요금 인상요인이 발생했지만 3년간 동결하고 원가상승 요인은 도시가스사업자로 하여금 경영효율화를 통해 자체적으로 흡수할 수 있도록 유도키로 했다.

또 광주시는 이번 도시가스 소비자요금 조정 시 도시가스 미공급지역 보급 확대를 위해 미공급지역과 소외지역에 도시가스 공급 투자를 적극 추진하기로 했다.

오동교 시 에너지산업과장은 “도시가스 소비자요금을 동결해 코로나19로 어려운 서민경제 부담을 최소화하고, 소외지역 도시가스 보급 확대에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr