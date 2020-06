[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

◇신라대학교

△기획부총장 이범진 △일반대학원장 류재현 △학생지원처장 문재학 △인재개발처장 배일권

