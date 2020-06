[아시아경제 온라인이슈팀] DJ소다가 청순한 매력을 뽐냈다.

최근 DJ소다는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 그는 미소를 띠고 카메라를 응시하고 있다.

한편 DJ소다는 ‘EDM Droid’ 선정 대한민국 DJ 1위, 아시아 톱 25 DJ 1위, ‘DJANETOP’ 선정 여성 DJ 아시아 1위와 전 세계 13위와 더불어 ‘2019 제9회 대한민국 한류대상 시상식’에서 순수 문화대상 인디문화예술부문을 수상하는 등 글로벌 아티스트로서의 행보를 이어가고 있다.

