SK이노, 사회안전망 통해 가격 폭락 마늘 농가 돕는다

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 이 사회안전망 구축 차원에서 판로에 어려움을 겪고 있는 지역 농산물 판매를 위해 직접 나섰다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 이를 위해 수확기에 들어간 마늘의 생산 증가와 소비 부진속에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향까지 겹쳐 판로 확보에 어려움을 겪는 농민들의 고통을 분담하는 차원에서 회사가 갖고 있는 인프라와 시스템을 이용해 직·간접적으로 판매를 지원한다고 밝혔다. 이번 사회안전망 구축은 회사와 함께 구성원들이 함께 만들어가는 형태로 진행해 의미를 더한다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 육쪽마늘로 유명한 서산 지역의 육쪽마늘을 구매, 판매, 소비하는 방법으로 농가를 지원하기로 했다. 서산은 육쪽마늘로도 유명한 곳으로, 매년 개최하던 마늘 축제가 코로나19로 인해 올해는 열리지 않아 타격이 매우 심한 상황이다. 현지에 따르면 지난달까지 83.4ha 규모 경작지에서 수확한 1144t 분량의 마늘을 산지 폐기한 것으로 알려졌다. 서산은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 의 배터리 국내 생산 공장이 있는 곳이다.

우선 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 서울 종로 본사 SK서린빌딩과 서산 배터리 사업장을 비롯 각 사업장의 구내식당에서 서산 농가의 마늘을 소비할 수 있는 식단을 짜기로 했다. 구내식당 운영사들도 이 같은 취지에 공감해 전폭적인 지원을 아끼지 않고 협력에 나섰다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 사회안전망이 지속적으로 가동할 수 있도록 다양한 방안을 마련했다. 이를 위해 코로나19로 경영위기에 처한 사회적기업과 소셜벤처를 지원하기 위해 시작한 구성원 참여형 사회안전망 전용몰 '하이마켓(Hi Market)'에서도 29일부터 서산 육쪽마늘을 판매키로 했다.

이를 위해 지난 22일 본사 사옥에서 개최한 '하이마켓 쇼케이스'에서 별도 공간을 마련해 육쪽마늘 부스를 운영했다. 구성원들에게 농가 돕기 취지를 설명하고, 육쪽마늘의 효능과 품질을 직접 살펴볼 수 있도록 했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 더 나아가 다음달 초 본사 사옥으로 농가를 초청해 장터를 마련하고, 시민들과 구성원들을 대상으로 서산 육쪽 마늘 판매에 나설 계획이다. 이와 더불어 육쪽마늘을 구매해 독거노인 등 취약계층에게 전달할 예정이다.

임수길 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 홍보실장은 "사회안전망 원칙은 기업 시스템과 구성원들의 참여를 전제로 한 진정성과 지속가능성인데, 이 원칙으로 생산량 증가와 소비감소로 인한 구조적 위기를 맞은 마늘 농가를 지원하게 된 것"이라며 " SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 우리 사회의 다양한 고통(Pain Points)을 찾아내 함께 할 수 있는 사회안전망으로 진화 발전시켜 갈 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr