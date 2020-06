서울 은평~관악 '서부선 경전철' 사업 본격화 … 2028년 개통 목표

서울시, 민자적격성 조사 통과 … 2023년 설계·착공

도심 접근성 높이고 서북-서남권 균형발전 촉진 기대

[아시아경제 조인경 기자] 이동경로가 과도하게 우회하고 복잡해 서울에서도 대표적인 교통 소외지역으로 꼽히는 서북권과 서남권을 도시철도로 잇는 사업이 본격화된다.

서울시는 '서부선 경전철' 민간투자사업이 한국개발연구원 공공투자관리센터(KDI PIMAC)의 민자적격성 조사를 통과했다고 22일 밝혔다.

서부선 경전철은 은평구 새절역(6호선)에서 관악구 서울대입구역(2호선)까지 총 연장 16.15㎞, 16개 정거장으로 건설돼 기존 5개 간선 도시철도와 환승하며 연계하는 지선노선이다.

2000년 발표한 '교통정비 중기계획'에 처음 반영된 이후 2008년과 2015년에 수립한 '1차 도시철도망 구축계획'에 줄곧 포함된 것은 물론 현재 국토부 승인 과정인 '2차 도시철도망 구축계획안'에도 반영돼 대중교통 사각지역 해소를 위한 핵심 사업으로 꼽혀 왔다.

시는 서부선 경전철이 완공될 경우 서울 서북권과 서남권을 오가는 이동 시간이 대폭 단축될 것으로 기대하고 있다. 신촌, 여의도와 같이 대학·상업·업무지구 등 통행수요가 많은 지역까지 한 번에 연결될 뿐 아니라 지하철 1·2·6·7·9호선과도 환승하며 주요 구간의 통행시간이 최대 16분 단축돼 시민들의 출퇴근 시간이 크게 감소될 전망이다.

현재 새절역에서 마지막 종점인 서울대입구역까지 이동시간은 지하철 최단시간 기준으로 1회 환승, 약 36분이 걸리는 반면, 서부선이 완공되면 약 22분으로 14분 단축된다. 또 종점인 서울대입구에서 노량진, 장승배기로 이동할 경우 각각 약 23분에서 7분, 약 22분에서 6분으로 최대 16분이 단축되는 등 이동시간 단축효과가 클 것으로 예상된다.

시는 이번 민자적격성 조사 통과를 계기로 사업 추진이 본격화된 만큼 앞으로 민간투자심의 등 관련 행정절차를 거쳐 올 하반기 시행사·운영사 선정을 위한 제3자 제안공고를 실시할 예정이다. 이어 2023년까지 실시 설계를 완료하고 2023년 착공에 나서 2028년에는 개통될 수 있도록 한다는 방침이다.

박원순 서울시장은 "서부선 경전철이 고질적인 교통정체를 해소하고 도심 접근성은 높여 지역 균형발전을 앞당기는 촉매제가 될 것으로 확신한다"며 "20년간 기다려온 지역 주민들의 삶의 편의를 높이고 지역 활성화를 견인하는 계기가 되도록 최선을 다해 추진하겠다"고 말했다.

