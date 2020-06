[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 씨젠의료재단이 삼육대 염색체연구소 대학원생과 연구원을 위한 장학기금 2000만원을 19일 기부했다고 밝혔다. 씨젠의료재단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 개발사인 씨젠의 관계회사로 질병검사기관이다. 천종기 씨젠의료재단 이사장은 "삼육대 염색체연구소 소속 학생을 위한 장학금으로 활용돼 이 분야 우수한 인력을 양성하는 데 도움이 되길 바란다"며 "질병검사의 발전을 위해 함께 노력하자"고 말했다.

