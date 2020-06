6월 19일 코스닥, 4.70p 오른 742.03 마감(0.64%↑)

2020년 06월 19일 코스닥 지수는 4.70p (0.64%) 상승한 742.03로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 코데즈컴바인 코데즈컴바인 047770 | 코스닥 증권정보 현재가 3,035 전일대비 700 등락률 +29.98% 거래량 24,851,243 전일가 2,335 2020.06.19 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 9,120 전일대비 2,100 등락률 +29.91% 거래량 11,114,677 전일가 7,020 2020.06.19 15:30 장마감 close , 신라섬유 신라섬유 001000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,930 전일대비 470 등락률 +19.11% 거래량 20,129,750 전일가 2,460 2020.06.19 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 에스에프씨 에스에프씨 112240 | 코스닥 증권정보 현재가 334 전일대비 1,481 등락률 -81.60% 거래량 24,340,588 전일가 1,815 2020.06.19 15:30 장마감 close , 소프트센우 소프트센우 032685 | 코스닥 증권정보 현재가 47,600 전일대비 14,400 등락률 -23.23% 거래량 197,299 전일가 62,000 2020.06.19 15:30 장마감 close , 포메탈 포메탈 119500 | 코스닥 증권정보 현재가 3,790 전일대비 1,030 등락률 -21.37% 거래량 24,055,538 전일가 4,820 2020.06.19 15:30 장마감 close 입니다.

