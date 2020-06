<장 마감 후 주요공시>

◆ 한류AI센터 한류AI센터 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 676 전일대비 36 등락률 -5.06% 거래량 2,665,018 전일가 712 2020.06.11 15:30 장중(20분지연) close =현 대표이사 등의 배임혐의설 관련 조회공시 요구

◆ 뉴프라이드 뉴프라이드 900100 | 코스닥 증권정보 현재가 717 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 717 2020.06.11 00:00 장중(20분지연) close =내년 5월까지 개선기간 부여

◆ 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 13,450 전일대비 900 등락률 +7.17% 거래량 1,564,754 전일가 12,550 2020.06.11 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인지정예고(공시불이행)

◆ 에이씨티 에이씨티 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,480 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,480 2020.06.11 00:00 장중(20분지연) close =130억원 규모 횡령·배임 혐의 불기소 처분

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr