[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

◆ 뉴프라이드 뉴프라이드 900100 | 코스닥 증권정보 현재가 717 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 717 2020.10.15 00:00 장중(20분지연) =보통주 351만주 유상증자 결정

◆ 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,235 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,235 2020.10.15 00:00 장중(20분지연) =최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결

◆ THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 639 전일대비 21 등락률 -3.18% 거래량 740,605 전일가 660 2020.10.15 15:30 장중(20분지연) =신환률·김대권 각자대표 체제로 변경

◆ 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 7,170 전일대비 210 등락률 -2.85% 거래량 1,235,268 전일가 7,380 2020.10.15 15:30 장중(20분지연) =지비이홀딩스로 최대주주등 변경

◆ 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 18,500 전일대비 400 등락률 -2.12% 거래량 413,699 전일가 18,900 2020.10.15 15:30 장중(20분지연) =530만주 유상증자 결정

◆ 비츠로시스 비츠로시스 054220 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,875 2020.10.15 00:00 장중(20분지연) =이기재 대표 신규 선임

◆ 에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 858 전일대비 5 등락률 +0.59% 거래량 2,699,980 전일가 853 2020.10.15 15:30 장중(20분지연) =60억원 규모 코스모파마 주식 취득

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr