전 세계 코로나19 확진자, 700만명 달해…사망자 40만명 넘겨

[아시아경제 정현진 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 6일(현지시간) 700만명에 달했다. 코로나19로 인한 사망자는 40만명을 넘어섰다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 그리니치표준시 오후 11시 기준 전 세계 코로나19 확진자는 694만9545명, 사망자는 40만1061명으로 집계됐다.

지난 1월 10일 중국 우한에서 첫 사망자가 보고된 이후 사망자가 10만명을 넘기기까지 세달 가량이 소요됐으나 사망자가 30만명에서 40만명으로 늘어나는 데는 23일이 걸렸다고 외신은 전했다.

이날 기준으로 신규 확진자는 미국, 브라질, 인도, 러시아, 칠레 순으로 크게 증가했다.

국가별로는 미국의 확진자 수가 미국이 198만7175명으로 전체 확진자의 29%를 차지했다. 확진자 수 기준으로 2위는 65만명을 넘긴 브라질이었으며 러시아(45만8689명), 스페인(28만8390명), 영국(28만4868명) 순이었다.

사망자는 미국(11만2057명), 영국(4만465명), 브라질(3만5456명), 이탈리아(3만3846명), 프랑스(2만9142명) 순이었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr