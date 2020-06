롯데, '환경의 날' 맞아 '1인1그린' 활동 실시

‘매일 실천하는 작은 노력’을 테마로

임직원 및 고객에 친환경 활동 참여 독려

계열사별 특성에 맞춘 세부 활동 수립

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데는 5일 ‘환경의 날’을 맞아 일상 속에서 실천 가능한 친환경 활동들을 독려하는 ‘#1일1그린’ 활동을 이달부터 전 계열사에서 실시한다고 밝혔다.

롯데는 지난 2월 그룹 차원의 자원 선순환 프로젝트 계획을발표한 바 있다. 이번 ‘#1일1그린’ 활동은 그 일환으로 전 그룹사 현장에서 친환경 활동에 대한 공감과 실천 의지를 확산하고 성공사례들을 발굴하기 위해 시작하게 됐다고 회사 측은 설명했다.

캠페인명 ‘#1일1그린’은 최근 소셜네트워크서비스(SNS)에서 유행하고 있는 '#1일1○○' 트렌드에서 가져왔다. 나와의 약속, 나만의 루틴을 SNS에서 인증하는 것으로, 실제로 SNS상에는‘1일1식’, ‘1일1팩’, ‘1일1커피’ 등의 태그로 많은 콘텐츠들이 검색되고 있다. 롯데는 최근 친환경에 대한 관심은 높아졌지만 이에 대한 실천은 어려워하거나 막연히 부담스러워 하는 사람들이 많다는 점에 착안해, 친환경 활동이 나와는 먼 이야기가 아니라 ‘누구나 지금 당장 시작할 수 있는 작은 실천’을 강조해 친환경에 대한 공감을 확산해 나가기로 했다.

롯데는 우선 그룹 내 전 임직원들을 대상으로 이와 같은 친환경 활동에 대한 공감을 확산하고, 고객 접점이 있는 계열사를 활용해 고객들에게 롯데와 함께하는 쉽고 즐거운 친환경 활동을 전파해 나가겠다는 계획이다.이에 따라 롯데는 전 임직원의 ‘1일1그린’ 실천이 가능한 과제로 페트병 버릴 땐 라벨을 떼고 비틀어 버리기, 개인컵·텀블러 사용해 일회용품 줄여보기, 직원 식당에서 잔반제로에 도전하기를우선 선정했다.

이 후 각 사에서 사별 특성에 맞춘 과제를 추가로 선정하여 추진해 나갈 예정이다.또한 유통·관광 등 고객 접점이 있는 사업 분야의 계열사에서는 ‘쇼핑할 때는 에코백 가지고 가기’, ‘가볍게 손을 털어 티슈 사용 줄이기’ 등 고객을 대상으로 한 작은 실천 활동들도 지속적으로 발굴해 안내할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr