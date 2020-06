나주시, 26일까지 ‘벼 농작물 재해보험’ 가입

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 26일까지 자연재해로 인한 농가의 농업 경영 불안을 해소하고 소득안정을 도모하기 위한 ‘벼 농작물 재해보험’을 가입할 수 있다고 4일 밝혔다.

농작물 재해보험은 폭염, 태풍, 우박 등 자연재해로 인한 농작물 피해 보장을 골자로 농가의 경영 불안 해소와 소득 안정을 위해 농림축산식품부와 NH농협손해보험에서 시행하고 있다.

또 작물별 보험 가입시기가 다르기 때문에 가입 시기에 대한 농가의 사전 숙지가 중요하다.

신청은 오는 26일까지 농협에서 가입하면 된다.

보장내용은 태풍, 집중호우 등 자연재해와 야생동물로 인한 조수해(鳥獸害) 피해를 보장 받을 수 있다.

특약가입 시에는 흰잎마름병·줄무늬잎마름병·벼멸구 등 병충해 피해 보장도 가능하다.

농업인의 보험 가입률 제고를 위해 농식품부는 보험료의 50%를, 전남도와 시는 30%를 각각 지원한다.

농가에서는 보험료의 20%만 부담하면 지역 농·축협을 통해 보험에 가입할 수 있다.

지난해에는 4882농가(7만4826㏊)가 벼 재해보험에 가입했으며 태풍 ‘링링’, ‘타파’ 등으로 피해를 입은 3977농가가 86억 원 규모 보험금을 지급받았다.

강인규 시장은 “예측이 어려운 자연재해 피해에 농가가 대비하기 위해서는 농작물 재해보험 가입과 보장 내용 숙지가 필수다”며 “보다 많은 농가가 가입할 수 있도록 적극적인 예산 지원으로 농업인의 경영 불안을 해소하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr