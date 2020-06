SSG닷컴, 육류 신선상품 최대 40% 할인행사 나선다

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 소고기, 돼지고기 등 육류 신선상품을 모아 대규모 할인 행사에 나선다.

SSG닷컴은 오는 11일까지 일주일간 한우, 한돈, 호주산 안심, 계육 등 육류 85종을 최대 40%까지 할인하는 특별 행사를 실시한다고 4일 밝혔다.

한우 28종 품목을 최대 30% 할인해 판매한다. ‘육류 대표주자’ 돼지고기도 최대 20% 할인에 들어간다. 브랜드 한돈 삼겹살과 목살 전품목 45종이 대상이다.

행사 기간 동안 가장 크게 할인하는 상품은 ‘호주산 안심’ 4종이다. 소 안심은 전체 소고기에서 1~2%밖에 나오지 않는 부위로 스테이크 용으로 많이 활용하는 대표적인 고급육이다.

최근 호주에서는 국내와 반대로 내수 공급 물량이 수요를 초과하는 현상이 발생하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 심각해지면서 많은 음식점이 문을 닫게 되었고 전반적으로 육류 가격이 하락하는 추세다. 이에 국내에서도 호주산 안심을 상대적으로 저렴한 가격에 유통할 수 있게 됐다.

이 밖에도 SSG닷컴은 ‘하림 FRESH-UP’ 냉장 닭다리와 닭안심, 닭날개 등 닭고기 8종을 20% 할인해 판매한다. 집에서 간편하게 조리해 먹을 수 있는 소불고기와 등심 돈까스, 춘천식 양념 닭갈비도 600g 한근에 8980원으로 정상가보다 30% 할인한다.

이종수 SSG닷컴 상품담당 상무는 “코로나19로 국내 육류 가격이 오르고 있는 와중에 합리적 가격으로 관련 상품을 구매할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

