청호나이스, '펫 공기청정기' 출시…"털과 냄새 효과적 제거"

[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스는 반려동물의 털과 냄새를 효과적으로 제거하는 '펫 공기청정기'를 출시했다고 4일 밝혔다.

이번에 선보인 펫 공기청정기는 '펫 전용필터', '프리필터', '탈취강화필터', '초미세먼지 집진필터', '탈취필터'로 구성된 5단계의 필터링 시스템을 갖췄다.

펫 전용필터는 공기 중에 떠다니는 털과 먼지 제거에 특화된 기능을 발휘하며 매월 새 필터로 교체 가능하다. 탈취강화필터와 탈취필터를 통해 반려동물의 배변 냄새와 침 냄새 등의 악취 요인을 두 번 걸러낸다.

이번 신제품은 펫 모드 기능도 갖췄다. 펫 모드 작동 시 처음 20분 간 강 단계의 풍량으로 작동 후, 1시간 40분 동안은 오염도에 따라 풍량이 자동 조절된다. 2시간 주기로 강 단계 풍량이 작동되는 시스템으로 공기 중에 날리는 털과 냄새를 효과적으로 제거한다.

또 펫 모드 버튼을 3초간 누르면 모든 동작 버튼이 잠금 설정되는 안전 기능도 갖췄다.

