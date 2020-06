[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 2일 오후 홍제3구역과 모래내·서중시장 재개발 공사 현장을 잇달아 방문해 우기 대비 민관 합동 안전점검을 실시했다.

이날 문 구청장과 구청 간부 직원, 민간 건축사와 토목구조기술사 등이 함께 참여해 집중호우 시 배수 처리 계획, 강풍 대비 각종 가설물 결속 상태, 공사 중장비와 흙막이 시설 안전 상태 등을 점검했다.

