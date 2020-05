코로나19로 전례 없는 협업…구글 CEO "애플과 다른 협업 모색"

구글과 애플은 지난 20일(현지시간) 코로나19 감염자와 접촉 사실을 알려주는 API를 출시했다. 이 서비스는 블루투스 기술을 이용해 이용자들이 누구와 접촉했는지 데이터를 저장해뒀다가 코로나19 확진자가 발생할 경우 접촉자들에게 코로나19 검사를 권유하도록 알려주는 서비스다. 구글과 애플이 공공 서비스를 위해 협력한 것은 이번이 처음이다. 양사가 개발한 API는 WHO 등이 공식 앱에 활용할 수 있게 됐고 22개국 정부가 해당 기술을 활용한 앱을 기획중이다. 구글과 애플은 한국 정부에도 추적 기술 활용을 제안했고 당국도 해당 기술이 국내 방역 방식에 적합한 지를 살펴보고 있다고 밝혔다.

