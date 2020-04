[드링킷] 드라마 '부부의 세계'에 나온 술, 뭘까

까뮤는 세계 5대 코냑 중 하나로 꼽히며 한국인이 사랑하는 대표적인 코냑이라 할 수 있다. 숙성도에 따라 그 분류가 달라지는데 VS(very special)는 2년 정도의 오크통 숙성 기간을 가지며 VSOP(very superior old pale)는 4년, XO(extra old)는 6년의 숙성을 거친 코냑을 말한다. 하지만 이는 최소 년도 기준이며 까뮤 X.O 경우 45년 이상의 숙성기간을 거친 코냑이 많다고 한다.

