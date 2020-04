43개국서 6619명 '코로나19' 피해 귀국…예외적 입국 기업인 2514명 달해

한편 한국산 코로나19 진단키트 미국 수출과 관련해서는 "계약이 막바지 단계에 있는 것으로 안다"면서 "계약이 다 끝났다는 소식이 곧 들리지 않을까 생각한다"고 언급했다. 앞서 외교부는 국내 3개 업체가 미 식품의약국(FDA)의 긴급 사용승인(EUAㆍEmergency Use Authorization) 전 단계인 잠정승인(사전승인)을 받았다고 밝혔다.

