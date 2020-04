판교에 부는 '자발적 출근' 바람

카카오 사옥 근처에서 만난 이모(28)씨는 "재택근무 체제가 잘 되어 있지만 직접 대면해서 회의를 하고, 아이디어를 내는 것과는 확실히 차이가 있다"고 말했다. 그는 "회사에 나와 일하는 것이 더 효율성이 높다"면서 "하지만 회사가 부서마다 재량으로 재택근무를 선택하게 한 것은 잘한 결정"이라고 평가했다. 근처 카페에서 만난 게임회사 직원 김모(34)씨도 "IT 기업들이 비대면에 익숙한 측면이 있지만 현실적으로는 비대면과 대면을 혼합해야 업무 성과가 올라가더라"며 "다만 이번 코로나19로 재택근무를 좀더 유연하게 받아들이게 된 것은 긍정적"이라고 평가했다.

◆"IT 기업도 비대면 업무 고충 있어" = 입주 기업 1300여곳에 약 7만 여명이 근무하는 판교테크노밸리는 거대한 기술 집약적인 도시다. 카카오,엔씨소프트,넥슨 등 대표적인 IT 기업들이 모여있는 이곳이 대대적으로 재택근무를 시작한 것은 지난 2월말. 한달을 넘기면서 최씨와 같은 자발적 출근자들이 늘고 있다. 사무실보다 열악한 업무 환경을 견디지 못해서, 일상으로의 복귀가 어려워질 것을 경계해서 등 이유는 여러 가지다. 재택근무 초기인 3월 초만 해도 썰렁했던 판교 거리는 이제 출근시간이나 점심시간이면 분주히 오가는 행렬로 부산스럽다. 재택근무를 해제하는 곳도 슬슬 생겨나고 있다. 엔씨는 다음주부터 주 4일제로 출근하기로 했다.