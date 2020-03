'어게인 2008' 한미 통화스와프 필요성 제기…韓銀 준비 진행중

미국 내에서도 통화스와프를 체결해야 한다는 주장이 나온다. 신흥국들이 달러화 유출로 금융시장 불안을 겪으면 결국 그 부메랑이 미국으로 돌아올 수 있어서다. 월스트리트저널(WSJ)은 최근 두 차례에 걸쳐 미국과 교역량이 많은 한국ㆍ브라질 등과 기존에 맺었던 통화스와프를 되살릴 필요가 있다고 주장했다. WSJ는 17일(현지시간) '월가에서 듣는다(Heard on the Street)' 칼럼에서 "Fed가 5개 주요국 중앙은행과의 통화스와프 조건을 완화했는데 이는 좋은 출발"이라며 "시장의 리스크를 막기 위해 대상 국가를 확대할 필요가 있다. 신흥시장이 취약해 보인다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.