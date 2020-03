[김맹녕의 골프영어회화] "러프는 탈출이 우선"

깊은 러프에서는 페이스를 열고 강하게 컨택해 페어웨이로 탈출하는 게 우선이다.

'러프(rough)'.

골프장에서 그린과 페널티구역을 제외한 페어웨이 이외의 부분이다(Grass allowed to grow longer than that of the fairway). 풀 길이가 2~3인치면 '얕은 러프(shallow rough)', 4~6인치는 '깊은 러프(deep rough)'다. 유럽은 특히 러프를 자연 그대로 방치해 어려움이 가중된다. 스코틀랜드에 "러프가 길수록 로프트가 큰 클럽으로 쳐라(The longer the grass in the rough, the more loft of the club you need)"는 속담이 있다는 게 흥미롭다.

공이 풀에 파묻혀 있기 때문이다. 실제 욕심을 버리고 헤드를 오픈한 뒤 강력한 스윙으로 일단 탈출하는데 초점을 맞춘다. 풀이 억세 새끼 손가락과 약지, 중지에 힘을 줘 클럽을 놓치지 않도록 한다. 보통은 샌드 웨지가 적합하다. 샷 요령 역시 벙커 샷을 연상하면 된다. 업라이트(upright)하게 백스윙을 가져가고, 힘차게 공을 컨택해야 폴로스로(follow throught)가 이어진다.

얕은 러프에 공이 떠 있을 때는 클럽헤드로 쓸어서 친다. 거리가 많이 남아도 3번 우드는 피하는 게 좋다. 로프트가 상대적으로 큰 5번이나 7번 우드, 아니면 하이브리드다. 러프에서 친 공은 플라이어(flier) 현상이 발생한다. 헤드와 공 사이에 풀이나 흙 등 이물질이 끼어서다. 스핀이 걸리지 않아 표준 거리 이상 날아간다. 깊은 러프는 딥 또는 시크(deep or thick), 얕은 러프는 딘 또는 쉘로우(din or shallow)다.

A : Your ball landed over there in the rough(당신의 공이 저쪽 러프에 떨어졌군요).

B : Oh no. Is it sitting up or buried?(안되는데. 공이 잔디 위에 떠 있습니까 아니면 파묻혀 있나요?)

A : It's sitting in a pretty good position(라이는 꽤 좋은 상태입니다).

B : How would you play this shot?(당신이라면 이 공을 어떻게 치겠습니까?)

A : If it were me, I'd definitely use a wood rather than an iron(아이언 대신 페어웨이 우드를 사용하겠습니다).

B : That's good advice. Any other tips?(충고 감사합니다. 다른 요령이 있나요?)

A : Well, I suggest you stand farther back than usual and keep a strong grip(평소보다 좀 물러서고 그립을 더 꽉 잡으세요).

글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트





