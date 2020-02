WHO "코로나19 세계적 위험 '매우 높음' 상향"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 "지난 며칠 동안 코로나19 확진자와 피해국의 지속적인 증가는 매우 우려된다"며 이같이 언급했다. WHO는 그동안 코로나19의 위험도를 전세계적으로 '높음'으로만 평가해왔다.

