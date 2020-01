유니버설발레단 故 문선명 총재 탄생 100주년 스페셜 갈라

유니버설 발레단 수석무용수 이동탁과 솔리스트 최지원은 '루쓰, 리코디 퍼 두에(RUTH, Ricordi Per Due)'를 새롭게 소개한다. '루쓰, 리코디 퍼 두에'는 미국 조프리발레단을 설립한 현대 무용의 선구자 제럴드 알피노의 마지막 신고전주의 작품이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.