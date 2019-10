오늘 마지막 회의…양적완화 갈림길서 ECB 떠나는 '슈퍼 마리오'

[아시아경제 조슬기나 기자] 지난 8년간 유럽연합(EU)의 통화정책을 이끌어 온 '슈퍼 마리오' 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재가 24일(현지시간) 마지막 통화정책결정회의를 주재하고 기자회견에 나선다. 취임 초기 "무슨 수를 쓰더라도(Whatever it takes)"라는 세 단어로 유로존(유로화 사용 19개국) 재정위기 확산을 멈춰 세운 슈퍼 마리오는 위기 국면마다 과감한 정책카드로 소방수 역할을 톡톡히 해냈지만 동시에 적지 않은 숙제도 남겼다.

