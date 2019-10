목포해경, 홍도 해상서 불법조업 중국어선 4척 나포

또한, 이에 앞서 같은 날 오전 4시 50분께 신안군 홍도 서쪽 85.2㎞ 해상에서 중국어선 C 호(99t, 유망, 영구선적, 승선원 17명)와 홍도 서쪽 90.7㎞ 해상 중국어선 D 호(148t, 유망, 영구선적, 승선원 16명)를 같은 혐의로 나포했다.

