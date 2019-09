[공알못 탈출기] 연결재무제표가 별도보다 중요한 이유는?

연결재무제표(consolidated financial statements)는 이 종속기업, 모기업 간 내부거래를 제거한 재무제표로 해당 기업이 외부 고객과 얼마나 거래를 했는지 효과적으로 구분하기 위해 만든 제도입니다. 특히 계열사를 여러개 거느리고 있고 지분구조도 복잡하게 얽히고 섥힌 기업일수록 연결재무제표가 별도재무제표보다 훨씬 중요하게 됩니다. 거느리고 있는 자회사들이 모기업에 긍정적 효과를 줄 수도 있고, 역으로 부실 시한폭탄이 될 수도 있기 때문이죠.

