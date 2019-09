갤럭시 폴드 완판, 수혜주는?

NH투자증권은 갤럭시 폴드 흥행으로 삼성전자 및 관련 부품 업체 등 국내 IT 산업의 전반적인 수혜가 기대된다고 전망했다. 이규하 NH투자증권 연구원은 "영국, 프랑스, 독일, 싱가포르 등 4개국에서 출시된 갤럭시 폴드의 준비된 물량이 오전 중 모두 팔린 것으로 파악된다"면서 "해외에서 준비된 물량은 국내 1~2차 예약 판매 합산 물량인 약 2~3만대보다 적었을 것으로 예상되며 향후 물량 확보를 통해 추가적인 예약 판매에 돌입할 것"이라고 말했다. 이 연구원은 "제품을 구매 해 4일 이상 직접 사용해본 결과 실제 사용 만족도가 매우 크다고 판단한다"면서 "태블릿 사용 빈도가 높은 해외에서도 향후 갤럭시 폴드의 뜨거운 반응이 이어질 가능성이 높다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.