'한국형 에든버러 축제' 서초구 '제5회 서리풀페스티벌' 팡파르~~~

◇착한 축제를 지향하는 No 플라스틱, 에코축제

트럼펫의 거장, 옌스 린더만은 서리풀페스티벌을 위해 내한한다. 9월 24일과 25일 양일간 진행되는 '재즈 콘서트 Classic Goes Jazz'에서 만나볼 수 있다. 캐나다 그래미상을 수상한 재즈연주자 매트 카팅거브(Matt Catingub), 현악앙상블과 함께 황홀한 재즈의 세계를 보여준다. 24일 오후 7시에는 심산야외공연장에서, 25일 오후 7시에는 서초문화예술회관에서 진행된다.

클래식 음악계의 세계적인 스타들, 옌스 린더만(Jens Lindemann), 피터 자혼(Peter Sachon), 고봉신이 서리풀페스티벌을 찾는다. 클래식 애호가들을 설레게 할 ‘재즈콘서트 Classic Goes Jazz’와 ‘첼로 콘서트 Viva Celli'’다.

24~25일 트럼펫의 거장, 옌스 린더만의 금빛 ‘재즈콘서트 Classic Goes Jazz'