"조국 호의로 딸 논문 1저자로 얹어줘" 단국대 교수, 논문 파문 사과

그러면서 논문에서 조씨의 소속 기관을 '단국대 의과학연구소(Institute of Medical Science)'라고 표기한 데 대해 "해당 연구수행 기관(의과학연구소)과 저자의 현재 소속 기관(한영외고)을 동시 명시하는 일반적 방법과 차이가 있다"며 "단국대와 책임저자·공동저자들이 경위를 밝히라"고 요구했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.