'슈퍼 루키' 투모로우바이투게더, 미국 쇼케이스 전석 매진 기록

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 5월 미국의 6개 도시에서 예정된 쇼케이스 ‘TOMORROW X TOGETHER SHOWCASE: STAR in US’의 티켓 1만 1200석을 모두 매진시켰다.

