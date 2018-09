트럼프, 김정은 비핵화시간표 제시에 "베리 나이스"

"김정은은 매우 멋진 이야기(very nice things)를 했다. 그는 '우리는 트럼프 행정부 재임 기간 비핵화를 하기를 원한다'고 말했다"고 소개한 뒤 "그것은 조금 전에 나왔다. 나이스, 베리 나이스(Nice, very nice)"라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.