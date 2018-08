현대차 투자지도 따라가면 미래차 보인다

[아시아경제 우수연 기자]26일 현대자동차 반기보고서에 따르면 현대자동차는 올해 상반기에만 258억4500만원 규모의 신규투자를 단행했다. 상반기 신규투자 건수만 총 8건으로 지난해 연간(5건), 2016년(4건) 투자와 비교하면 증가 추세다.는 올해 3월 미국 전고체 배터리 전문 개발기업 아이오닉 머티리얼즈((Ionic Materials)에 약 500만 달러(54억원), 5월에는 이탈리아 연료전지 개발업체 솔리드파워(Solid Power)에 300만 달러(32억)를 투자했다. 아이오닉머티리얼즈는 고체 전해질을 사용해 자동차 배터리를 만드는 기술을 보유한 기업이다. 고체 전해질을 사용하면 기존의 리튬-이온 배터리보다 안전성이 높고 충전도 빠르다는 장점이 있다.아울러 올해 상반기 자율주행 관련 기업에 투자한 금액만 총 96억원 수준이다. 투자대상 기업은 자율주행차 레이더 개발업체 메타웨이브(Metawave)와 차량용 통신 반도체 설계업체 오토톡스(Autotalks), 딥러닝엔진 개발업체 시매틱스(Seematics), 열화상 센서 개발기업 옵시디언(Obsidian) 등이다.미국 실리콘밸리에 위치한 메타웨이브는 자율주행차용 레이더와 인공지능을 개발하는 기업으로, 레이더를 통해 전기파를 쏘면 반사되는 파장을 감지해 자율주행을 할 수 있는 차세대 레이더를 개발중이다.그룹이 미래 자동차산업에서 관심을 두고 준비하는 분야는 바로 해외 차량공유 사업이다. 지난 5월에는 호주 차량공유 업체인 '카 넥스트 도어(CND)'에 200만 호주달러(16억원)를 투자했으며, 최근에는 인도 2위 카셰어링 업체 레브(Revv)에 전략적 투자를 단행하기도했다.반면,가 최근 국내에서 투자를 접은 사업도 눈에 띈다. 작년 8월는 국내 차량공유 업체 럭시에 50억원을 투자했다. 해당 투자를 통해 국내 자동차 분야의 O2O(Online to Offine) 시장을 선점하고 차량공유 알고리즘과 시스템 공동 연구를 진행하겠다는 의지를 밝히기도 했다.또 올해 상반기는 지난 2007년 진행했던 동부NTS에 대한 지분투자를 약 10여년만에 접었다. 동부NTS는 교통정보 제공 및 차량 관제 시스템 사업을 영위하는 기업으로, 최근 소프트웨어 솔루션 업체 솔로몬테크노서플라이에 인수됐다.

