美상무부, 수입차 25%관세 의견수렴…美업계도 '반대'(종합)

자동차제조업연맹(Alliance of Automobile Manufacturers)을 대표해 참석한 제니퍼 토머스 부사장은 "고율 관세 부과는 미국 경제성장 동력인 자동차 산업에 큰 타격을 줄 수 있다"며 "예를 들어 25% 관세가 수입차·부품에 부과되면 수입차는 평균 6000달러, (수입 부품을 사용하는) 미국산 차는 평균 2000달러 정도 가격이 오른다"고 지적했다. 수입차에 부과하는 관세가 미국 근로자는 물론 경제 전반에 해를 끼칠 수 있다는 논리다.

