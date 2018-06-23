[·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ] "Â¥Áõ³ª¸é ¹«³ÊÁø´Ù"¡¦ÀÇ¿ÜÀÇ º¯¼ö, ¸ß½ÃÄÚÀÇ ½ÃÇÑÆøÅº ÅÍÆ®·Á¶ó

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.23 21:23 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.23 21:22

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¼±¼ö °³°³ÀÎÀÇ ±â¼ú°ú °´°üÀûÀÎ Àü·Â¿¡¼­´Â ¸ß½ÃÄÚ°¡ ´Ü¿¬ ¾Õ¼±´Ù. ±×·¡µµ ¾àÁ¡Àº ÀÖ´Ù. ¸ß½ÃÄÚ°¡ °¡Áø ½ÃÇÑÆøÅºÀº ÀÌ³¯ °æ±âÀÇ º¯¼ö´Ù. ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ÀÌ º¯¼ö¸¦ Àß È°¿ëÇÏ¸é ¿ÀÈ÷·Á °æ±â°¡ ½±°Ô Ç®¸± °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.

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¸ß½ÃÄÚ ½Å¿¹ °ø°Ý¼ö ÀÌ¸£ºù ·Î»ç³ë´Â 2³â Àü ¸®¿ì¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¸¸³ª °æ±âÇÏ´Ù°¡ È²ÈñÂùÀ» °È¾î Â÷°í ÅðÀåÀ» ´çÇØ ÆÀ ÆÐ¹èÀÇ ºô¹Ì¸¦ Á¦°øÇß´Ù. ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼­µµ ±×·¯Áö ¸»¶ó´Â ¹ýÀÌ ¾ø´Ù. ÇÏºñ¿¡¸£ ¿¡¸£³­µ¥½ºÀÇ °æ¿ìµµ ¸¶Âù°¡Áö. ¿¡¸£³­µ¥½º´Â ÃÖ±Ù µ¶ÀÏ ºÐµ¥½º¸®°¡, À×±Û·£µå ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×¿¡¼­ È°¾àÇÑ °æ±â¿¡¼­ »ó´ë ¼öºñ¿¡ ¸·Çô °ø°ÝÀÌ ¾î·Á¿ì¸é ½º½º·Î °æ±â¸¦ Æ÷±âÇÏ´Â °æÇâÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
¸ß½ÃÄÚÀÇ °ø°ÝÀº ·Î»ç³ë, ¿¡¸£³­µ¥½ºÀÇ ¹ßÀ» ¹­´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ·Î»ç³ë´Â µå¸®ºíÀÌ °£°áÇÏ°í ¹ß±â¼úÀÌ ÁÁ´Ù. ¿¡¸£³­µ¥½º´Â È°µ¿·®ÀÌ ÁÁ°í À§Ä¡¼±Á¤ÀÌ ÁÁ¾Æ µæÁ¡ Âù½º¸¦ ¸¹ÀÌ ¸¸µç´Ù. ¿ì¸®·Î¼­´Â ºÎ´ã½º·¯¿î »ó´ë. ½º½º·Î Á¤½ÅÀûÀ¸·Î ¹«³ÊÁö¸é ¿ì¸® ¼öºñ·Î¼­´Â ÀÌº¸´Ù ´õ ÁÁÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ÈÄ¾È Ä«¸¦·Î½º ¿À¼Ò¸®¿À ¸ß½ÃÄÚ °¨µ¶µµ ÀÌ¸¦ À¯ÀÇÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. °æ±â¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 22ÀÏ °ø½ÄÈÆ·Ã¿¡¼­´Â ¼±¼öµéÀ» ¸ð¾ÆµÎ°í ³ªÅÂÇÑ ÈÆ·Ã ÅÂµµ¸¦ ÁöÀûÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀ¿¡´Â »ó´ë¸¦ Â¥Áõ³ª°Ô ÇÒ 'Àü´ã¸¶Å©¸Ç' ÈÄº¸µéÀÌ ÀÖ´Ù. Áß¾Ó ¹ÌµåÇÊ´õ °í¿äÇÑÀÌ ¿µ¼øÀ§·Î ²ÅÈù´Ù. ¶§¿¡ µû¶ó¼­´Â Áß¾Ó ¼öºñ¼ö ÀÚ¿øµéÀÌ ½ºÄõµå¿¡ ¸¹´Ù´Â Á¡À» °í·ÁÇØ Áß¾Ó ¼öºñ¼ö ÇÑ ¸íÀ» ¹ÌµåÇÊ´õ·Î ±â¿ëÇØ »ó´ë ÇÙ½É¼±¼ö¸¦ ¹­´Â ¹æ¹ýµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.

2018·¯½Ã¾Æ ±â»ç ¸ð¾Æº¸±â
±èÇü¹Î ±âÀÚ khm193@asiae.co.kr

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