[·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ] "Â¥Áõ³ª¸é ¹«³ÊÁø´Ù"¡¦ÀÇ¿ÜÀÇ º¯¼ö, ¸ß½ÃÄÚÀÇ ½ÃÇÑÆøÅº ÅÍÆ®·Á¶ó

|[ÀÌ¹ÌÁöÃâÃ³=¿¬ÇÕ´º½º]
[·Î½ºÅäÇÁ³ªµµ´©(·¯½Ã¾Æ)=¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇü¹Î ±âÀÚ] ¿ì¸® Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ ¹ÌµåÇÊ´õ °í¿äÇÑÀº Áö³ÇØ 11¿ù10ÀÏ ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ÄÝ·Òºñ¾Æ¿Í ÇÑ Ä£¼±°æ±â¿¡¼ »ó´ë °£ÆÇ½ºÅ¸ ÇÏ¸Þ½º ·Îµå¸®°Ô½ºÀÇ ¹ßÀ» ¹¾ú´Ù. Åä´Ï ±×¶õµ¥ ¼ö¼®ÄÚÄ¡´Â °í¿äÇÑ¿¡°Ô "ÇÏ¸Þ½º¸¦ ³¡±îÁö ÂÑ¾Æ´Ù³à¶ó. ±×·¯¸é ¾ðÁ¨°¡ Â¥ÁõÀ» ³»¸é¼ ½º½º·Î ¹«³ÊÁú °Í"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. °í¿äÇÑÀÌ ÇÏ¸Þ½º¸¦ Àß ¹Àº ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀº ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ ÄÝ·Òºñ¾Æ¸¦ 2-1·Î Á¦¾ÐÇß´Ù.
ÀÌ Ç³°æ. 24ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ·¯½Ã¾Æ ·Î½ºÅäÇÁ³ªµµ´©¿¡¼µµ º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î. ´ëÇ¥ÆÀÀº ·Î½ºÅäÇÁ³ªµµ´©ÀÇ ·Î½ºÅäÇÁ ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¸ß½ÃÄÚ¿Í ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ FÁ¶¸®±× µÎ ¹øÂ° °æ±â¸¦ ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ÆÀÀº ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ »ó´ë¸¦ °ÇÏ°Ô, °ÅÄ¥°Ô ¾Ð¹ÚÇØ ºóÆ´À» ³ë¸°, ºü¸¥ °ø°ÝÀ¸·Î ½ÂºÎÀÇ Ãß¸¦ °¡Á®¿À·Á ÇÑ´Ù.
¼±¼ö °³°³ÀÎÀÇ ±â¼ú°ú °´°üÀûÀÎ Àü·Â¿¡¼´Â ¸ß½ÃÄÚ°¡ ´Ü¿¬ ¾Õ¼±´Ù. ±×·¡µµ ¾àÁ¡Àº ÀÖ´Ù. ¸ß½ÃÄÚ°¡ °¡Áø ½ÃÇÑÆøÅºÀº ÀÌ³¯ °æ±âÀÇ º¯¼ö´Ù. ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ÀÌ º¯¼ö¸¦ Àß È°¿ëÇÏ¸é ¿ÀÈ÷·Á °æ±â°¡ ½±°Ô Ç®¸± °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.
¸ß½ÃÄÚ ¼±¼öµéÀº ´ëºÎºÐ ³²¹Ì ¼ºÇâÀÌ´Ù. °æ±â°¡ Àß Ç®¸®Áö ¾Ê°Å³ª »ó´ë°¡ °ÅÄ¥¸é Â¥ÁõÀ» ³»¸ç Á¦ Ç®¿¡ ¹«³ÊÁö´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù. ¿ì¸®´Â ÀÌ Á¡À» ÀÌ¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¸ß½ÃÄÚ ½Å¿¹ °ø°Ý¼ö ÀÌ¸£ºù ·Î»ç³ë´Â 2³â Àü ¸®¿ì¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¸¸³ª °æ±âÇÏ´Ù°¡ È²ÈñÂùÀ» °È¾î Â÷°í ÅðÀåÀ» ´çÇØ ÆÀ ÆÐ¹èÀÇ ºô¹Ì¸¦ Á¦°øÇß´Ù. ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼µµ ±×·¯Áö ¸»¶ó´Â ¹ýÀÌ ¾ø´Ù. ÇÏºñ¿¡¸£ ¿¡¸£³µ¥½ºÀÇ °æ¿ìµµ ¸¶Âù°¡Áö. ¿¡¸£³µ¥½º´Â ÃÖ±Ù µ¶ÀÏ ºÐµ¥½º¸®°¡, À×±Û·£µå ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×¿¡¼ È°¾àÇÑ °æ±â¿¡¼ »ó´ë ¼öºñ¿¡ ¸·Çô °ø°ÝÀÌ ¾î·Á¿ì¸é ½º½º·Î °æ±â¸¦ Æ÷±âÇÏ´Â °æÇâÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀ¿¡´Â »ó´ë¸¦ Â¥Áõ³ª°Ô ÇÒ 'Àü´ã¸¶Å©¸Ç' ÈÄº¸µéÀÌ ÀÖ´Ù. Áß¾Ó ¹ÌµåÇÊ´õ °í¿äÇÑÀÌ ¿µ¼øÀ§·Î ²ÅÈù´Ù. ¶§¿¡ µû¶ó¼´Â Áß¾Ó ¼öºñ¼ö ÀÚ¿øµéÀÌ ½ºÄõµå¿¡ ¸¹´Ù´Â Á¡À» °í·ÁÇØ Áß¾Ó ¼öºñ¼ö ÇÑ ¸íÀ» ¹ÌµåÇÊ´õ·Î ±â¿ëÇØ »ó´ë ÇÙ½É¼±¼ö¸¦ ¹´Â ¹æ¹ýµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
±èÇü¹Î ±âÀÚ khm193@asiae.co.kr