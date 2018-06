[건강도우미] 눈 건강·원기회복 효과 종합비타민

토비콤 골드는 14가지 성분의 종합 비타민으로 비타민B군 및 항산화 성분의 함량을 보강한 고함량 종합비타민제다. 비타민 B1군에 생체이용률이 높은 벤포티아민을 함유해 푸르설티아민과 티아민 대비 신속한 체내 흡수와 긴 지속효과를 갖고 있다는 장점이 있다. 특히 면역기능과 시각기능의 증진을 돕는 비타민A의 함량을 높였으며, 활성산소의 제거 시 서로 강력한 시너지를 내는 비타민 C, E, 아연, 셀레늄의 함량 보강으로 기존 비타민 제제 대비 세포손상 억제를 통한 항산화 효과를 기대할 수 있다.

