“통산 36번째”…방탄소년단 ‘N.O’ 뮤직비디오, 1억뷰 돌파

한국 가수 1억뷰 이상 최다 기록 자체 경신

작은 것들을 위한 시·DNA·다이너마이트 각각 14억뷰 돌파

그룹 방탄소년단(BTS)의 'N.O' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다. 사진제공 = 빅히트 뮤직

[아시아경제 김희윤 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘N.O’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.

빅히트 뮤직은 지난 2013년 9월 발매된 방탄소년단의 '오! 아 유 레이트, 투(Oh! Are you late, too·O!RUL8,2?)' 앨범 타이틀곡 ‘N.O’ 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 1억 건을 넘어섰다고 13일 밝혔다. 이로써 방탄소년단은 통산 36번째 1억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 한국 가수 1억뷰 뮤직비디오 최다보유 기록도 자체 경신했다.

방탄소년단의 첫 번째 미니 앨범 ‘O!RUL8,2?’는 ‘더 늦기 전에 자신만의 행복을 찾아라’라는 메시지를 담았다. 타이틀곡 ‘N.O’는 트랩 뮤직 넘버로 웅장한 스트링과 드럼 사운드가 특징인 곡이다.

‘N.O’ 뮤직비디오는 딱딱한 지면을 뚫고 나온 거대한 손이 놓인 사막, SF 영화를 연상시키는 비현실적인 교실 등을 배경으로 천편일률적인 사고방식을 주입하는 세력에 맞서 탈출을 감행한 방탄소년단의 모습을 연출했다.

현재 방탄소년단은 총 36편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 14억뷰를 기록한 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, ‘DNA’, ‘다이너마이트(Dynamite)’, 11억뷰의 ‘마이크 드롭(MIC Drop)’ 리믹스, 각 10억뷰의 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’, ‘아이돌(IDOL)’, 8억뷰의 ‘피 땀 눈물’, 각 7억뷰의 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘쩔어’, ‘버터(Butter)’, 6억뷰를 기록한 ‘세이브 미(Save ME)’, 5억뷰의 ‘낫 투데이(Not Today)’, 각 4억뷰의 ‘봄날’, ‘온(ON)’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’, ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’, ‘상남자’, 3억뷰를 넘긴 ‘블랙 스완(Black Swan)’, 2억뷰씩의 ‘호르몬 전쟁’, ‘아이 니드 유(I NEED U)’, ‘온(ON)’, ‘노 모어 드림(No More Dream)’, ‘다이너마이트(Dynamite)’ (Choreography ver.) 등이 있다.

