[아시아경제 이정윤 기자] 하나제약 하나제약 293480 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 50 등락률 +0.27% 거래량 2,923 전일가 18,700 2022.02.28 10:03 장중(20분지연) 관련기사 하나제약, 작년 개별 매출액 10.8% 증가 작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 이 보통주 1주당 510원의 현금 결산배당을 결정했다고 28일 공시했다.

시가배당율은 2.5%, 배당금총액은 88억2274만원이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr